Боевики обстреляли населенные пункты на востоке Украины - СЦКК

Мины упали в поле и не нанесли вреда зданиям и местным жителям

Мины упали в поле и не нанесли вреда зданиям и местным жителям

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Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

"Вечером 28 апреля из района населенного пункта Молодежное в направлении поселка Катериновка, оккупанты выпустили 6 мин из миномета калибра 120 мм. Применение минометов сопровождалось ведением огня из гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, мины упали в поле вблизи села и не нанесли вреда зданиям и местным жителям", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отмечают, что количество и интенсивность обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ резко возросла по всей линии разграничения на фоне заседаний Трехсторонней контактной группы.

Целью действий наемников является давление на военно-политическое руководство Украины для принятия украинской стороной выгодных для оккупантов решений", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 апреля было зафиксировано 13 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.