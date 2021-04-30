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Боевики продолжают обстрел позиций ООС: за сутки зафиксировано 13 нарушений
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30 апреля 2021, 12:52 245

Боевики обстреляли населенные пункты на востоке Украины - СЦКК

30 апреля 2021, 12:52 245
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Мины упали в поле и не нанесли вреда зданиям и местным жителям
Мины упали в поле и не нанесли вреда зданиям и местным жителям
Фото: Facebook
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Вооруженные формирования оккупантов провели обстрелы населенных пунктов вблизи линии разграничения на востоке Украины. 

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

"Вечером 28 апреля из района населенного пункта Молодежное в направлении поселка Катериновка, оккупанты выпустили 6 мин из миномета калибра 120 мм. Применение минометов сопровождалось ведением огня из гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, мины упали в поле вблизи села и не нанесли вреда зданиям и местным жителям", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отмечают, что количество и интенсивность обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ резко возросла по всей линии разграничения на фоне заседаний Трехсторонней контактной группы.

Целью действий наемников является давление на военно-политическое руководство Украины для принятия украинской стороной выгодных для оккупантов решений", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 апреля было зафиксировано 13 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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