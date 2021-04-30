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30 апреля 2021, 11:04 330

На Кировоградщине чиновника "Укртрансбезопасности" разоблачили на взятке

30 апреля 2021, 11:04 330
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Фото: dbr.gov.ua
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В Кировоградской области следователи задокументировали факты вымогательства взяток одним из руководителей Центрального межрегионального управления Укртрансбезопасности.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Должностное лицо, привлекая подчиненных работников, наладил механизм ежемесячного получения денег за не создание препятствий в хозяйственной деятельности предприятия и не составление протоколов об административных нарушениях.

После получения неправомерной выгоды от представителя одного из предприятий, чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Предмет неправомерной выгоды обнаружен и изъят", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Напомним, чиновника Черновицкой ОГА обвиняют в получении "откатов".

ГБР взятка чиновники коррупция предприниматели

 
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