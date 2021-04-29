Бизнес женщин Терехова попал в расследование журналистов

Журналисты выяснили, что унаследовала экс-жена после развода

Журналисты выяснили, что унаследовала экс-жена после развода

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов официально не владеет бизнесом, но депутат Харьковского облсовета Анна Кузнецова, с которой он в апреле летал в Турции, экс-жена Елена Винник и его мать Виктория Терехова являются совладелицами множества фирм

Об этом идет речь в расследовании журналистов программы "Слідство.Інфо", передает RegioNews.

После того, как в 2014-м году Терехов развелся со своей женой Еленой Винник, кроме двух квартир в Харькове, она унаследовала и коммерческую недвижимость на общую площадь порядка 3000 кв м.

Также Винник является совладелицей сети "ОН Клиник", которые работают по всей стране. Кроме того, по данным журналистов, Винник принадлежит 30% в компании "КИСЕТ", которая располагает сетью киосков в Харькове.

Кроме того, журналисты рассказали об общем бизнесе Терехова с Анной Кузнецовой, депутатом Харьковского облсовета. Именно с ней он ездил на отдых в Турцию в апреле этого года.

Так, по данным журналистов, кроме общего отдыха, Кузнецову с Тереховым объединяет общий бизнес женщины с его родными.

"В 2019-2020 годах Кузнецова получила части в медицинских клиниках – "ОН Клиник", "ДокторПро Киев", "Медикал Адвантс", "Бриют", "Медикал Рей" и "ОН Клиник Харьков Дворец Спорта". Интересно, что в последней фирме она получила часть, которая до апреля 2019 года принадлежала экс-жене Терехова Елене Винник", – сообщают журналисты.

Напомним, "ОН Клиник" – сеть медицинских клиник в Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Мариуполе, Днепре и Ужгороде. Во всех этих заведениях соучредителем является бывшая жена Терехова Елена Винник. В ООО "ОН Лаб" – значится учредителем мать чиновника Виктория Терехова.

На сессии Харьковского горсовета 21 апреля был выделен участок земли по проспекту Московскому, 257, где находится медицинский центр "ОН Клиник".

Также напомним, в начале апреля Игорь Терехов тайно отправился на отдых в Турцию. Там он был замечен в компании депутата Харьковского облсовета Анны Кузнецовой. Они остановились в дорогом отеле Maxx Royal Belek Golf Resort, за который заплатили более 10 тысяч евро.