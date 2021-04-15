Выборы в Харькове: в мэрскую гонку включился проевропейский кандидат

Дмитрий Маринин заявил об участии в выборах городского главы Харькова

Дмитрий Маринин заявил об участии в выборах городского главы Харькова

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В Харькове есть электорат, который готов поддержать на внеочередных выборах 31 октября кандидата с демократическими и проевропейскими ценностями.

Об этом в эфире харьковского телеканала "Симон" заявил депутат Харьковского горсовета шестого созыва Дмитрий Маринин, который намерен выдвинуть свою кандидатуру на внеочередных выборах городского головы Харькова, передает RegioNews.

Я начал готовиться к этому еще очень давно – в 2014 году. Наблюдал за тем, как демократические силы пытались объединиться, но не смогли объединиться. Я понял, что пока, к сожалению, это было невозможно. Еще тогда я начал готовить свою программу, как я вижу развитие города", – заявил Маринин.

По его словам, харьковчан пытаются убедить в существовании только двух реальных кандидатов на должность городского головы Харькова – Михаила Добкина и Игоря Терехова.

Маринин утверждает, что значительная часть харьковчан готовы поддержать его программу: "Я не стал ждать, не стал предлагать объединиться вокруг единого кандидата. Я знаю, что нужно делать для того, чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону в городе. Я знаю, что есть электорат, есть харьковчане, которые сегодня хотят изменить очень многое в городе".

Он также заявил, что при Геннадии Кернесе в Харькове процветала показуха и коррупция. По его мнению, эта тенденция сохранилась и сейчас.

Свою работу на должности городского головы Дмитрий Маринин планирует начать с сокращения штата исполнительной власти Харькова втрое и увеличения зарплаты оставшимся сотрудникам. Он также предлагает кардинально реорганизовать работу предприятий коммунального хозяйства города путем создания нескольких управляющих компаний вместо существующих коммунальных предприятий. Жители города, говорит Маринин, смогут сами выбирать с какой из управляющих компаний иметь дело.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий мэра Геннадия Кернеса из-за его смерти.

После смерти Кернеса в декабре 2020 года исполняющим обязанности городского головы стал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Ранее сообщалось, что согласно результатам проведенного 28 марта социологического опроса на тему "Электоральные предпочтения жителей Харькова", выборы мэра Харькова прошли бы в два тура и во втором туре наибольшую поддержку получил бы Михаил Добкин – 44,1%, а его главный конкурент секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов – 35%.