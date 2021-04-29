Подозреваемого в коррупции руководителя НААН отстранили от должности

Фигурант дела получил "благодарность" в виде элитного внедорожника

Фигурант дела получил "благодарность" в виде элитного внедорожника

Фото: из открытых источников

Руководителя Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзала, которого подозревают в совершении коррупционного преступления, отстранили от должности. Такое решение принял Киевский апелляционный суд 28 апреля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители подали в суд ходатайство об избрании директору НААН меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Следователи Нацполиции подозревают, что директор содействовал в назначении на должность руководителя одного из госпредприятий, входящих в структуру НААН.

В свою очередь новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров между госпредприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности.

Также они установили, что подозреваемый способствовал зачислению этого же лица в список претендентов на замещение вакансий академиков.

За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник.

Он подозревается в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 368 УК. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали чиновника НААН на взятке более чем в 100 тысяч. А на Сумщине задержали на взятке заместителя директора одного из институтов НААН.