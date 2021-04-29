09:12  29 апреля
В Украине почти 12 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине
10:52  29 апреля
Пасха-2021: социологи рассказали, как украинцы будут проводить праздник
08:51  29 апреля
За сутки 15 нарушений: оккупанты применяют крупнокалиберные пулеметы и гранатометы
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2021, 12:51 8

Подозреваемого в коррупции руководителя НААН отстранили от должности

29 апреля 2021, 12:51 8
Читайте також українською мовою
Фигурант дела получил "благодарность" в виде элитного внедорожника
Фигурант дела получил "благодарность" в виде элитного внедорожника
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Руководителя Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзала, которого подозревают в совершении коррупционного преступления, отстранили от должности. Такое решение принял Киевский апелляционный суд 28 апреля.   

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители подали в суд ходатайство об избрании директору НААН меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Следователи Нацполиции подозревают, что директор содействовал в назначении на должность руководителя одного из госпредприятий, входящих в структуру НААН.

В свою очередь новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров между госпредприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности.

Также они установили, что подозреваемый способствовал зачислению этого же лица в список претендентов на замещение вакансий академиков.

За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник.

Он подозревается в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 368 УК. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали чиновника НААН на взятке более чем в 100 тысяч. А на Сумщине задержали на взятке заместителя директора одного из институтов НААН.

чиновники МВД коррупция правоохранители НАНУ Академия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Политическая разминка и депутатский театр. Довыборы в парламент на Херсонщине уже на старте
Будни популизма: как Зеленский наигрался в еженедельные форумы и переключился на санкции СНБО
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua