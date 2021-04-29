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За сутки 15 нарушений: оккупанты применяют крупнокалиберные пулеметы и гранатометы
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29 апреля 2021, 08:51 5

За сутки 15 нарушений: оккупанты применяют крупнокалиберные пулеметы и гранатометы

29 апреля 2021, 08:51 5
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В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 28 апреля, было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Катериновки оккупанты два раза осуществили обстрелы, применив минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, ручные станковые и станковые противотанковые гранатометы.

Неподалеку Водяного боевики шесть раз открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле поселка Светлодарск оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку Авдеевки противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле поселка Золотое-4 – из ручных противотанковых гранатометов. Из стрелкового оружия осуществили обстрел населенного пункта Зайцево.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 29 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Опытное, оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а возле Павлополя – еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Донбасс ООС война военная техника обстрелы

 
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