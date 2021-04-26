Нардепы хотят отменить час вопросов к правительству в эту пятницу: в чем причина
Соответствующий проект постановления будет сегодня предложен на одну из внеочередных сессий
Соответствующий проект постановления будет сегодня предложен на одну из внеочередных сессий
Пленарное заседание Верховной Рады в пятницу, 30 апреля, могут отменить. Традиционно на нем происходит заслушивание Кабинета министров.
Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время согласительного совета 26 апреля, пишет RegioNews.
"Есть предложение к коллегам из всех фракций, чтобы пятницу сделать днем работы в комитетах и на округах, возможно кто-то уже будет отправляться работать с общинами. Действительно, много вопросов поднакопилось", - отметил нардеп.
Он отметил, что соответствующий проект постановления будет сегодня предложен на одну из внеочередных сессий, пожалуй, ту, которая будет в четверг.
Напомним, "Слуги народа" начали сбор подписей за назначение министром энергетики Галущенка.
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