Война на Донбассе: боевики шесть раз обстреляли силы ВСУ
Сегодня, 26 апреля, пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного, в направлении поселка Гнутово и вблизи населенного пункта Светлодарск.
Кроме этого, российско-оккупационные войска открывали огонь неподалеку Павлополя из автоматических станковых гранатометов. В пригороде Авдеевки боевики обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных сил Украины открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.
Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 26 апреля 2021 года...Posted by Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation on Monday, April 26, 2021
Напомним, за минувшие сутки, 25 апреля, боевики 12 раз обстреляли силы ВСУ.