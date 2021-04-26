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Война на Донбассе: боевики шесть раз обстреляли силы ВСУ
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26 апреля 2021, 18:12 8

Война на Донбассе: боевики шесть раз обстреляли силы ВСУ

26 апреля 2021, 18:12 8
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Никто из украинских военных не пострадал
Никто из украинских военных не пострадал
Фото из открытых источников
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українською мовою

Сегодня, 26 апреля, пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного, в направлении поселка Гнутово и вблизи населенного пункта Светлодарск.

Кроме этого, российско-оккупационные войска открывали огонь неподалеку Павлополя из автоматических станковых гранатометов. В пригороде Авдеевки боевики обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных сил Украины открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 26 апреля 2021 года...

Posted by Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation on Monday, April 26, 2021

Напомним, за минувшие сутки, 25 апреля, боевики 12 раз обстреляли силы ВСУ.

Донбасс Украина война военные обстрелы

 
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