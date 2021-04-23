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Обострение на Донбассе: зафиксировано 17 нарушений режима "тишины"
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23 апреля 2021, 08:50

Обострение на Донбассе: зафиксировано 17 нарушений режима "тишины"

23 апреля 2021, 08:50
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Один из военнослужащих погиб
Один из военнослужащих погиб
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 22 апреля, было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, неподалеку от поселков Южное и Зайцево российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а возле Красногоровки – еще и со станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от населенного пункта Шумы враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-го калибра.

Вблизи населенных пунктов Пески, Золотое-4, Водяное и Павлополь захватчики обстреливали позиции наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Майорска, враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение не совместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

В районе населенных пунктов Крымское и Шумы было зафиксировано два пролета вражеских БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника были вовремя подавлены средствами РЭБ.

По состоянию на 7 часов утра, 23 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Новоселовка противник открывал огонь из минометов 120-о калибра, а вблизи Авдеевки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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