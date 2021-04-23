Обострение на Донбассе: зафиксировано 17 нарушений режима "тишины"
За прошедшие сутки, 22 апреля, было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В частности, неподалеку от поселков Южное и Зайцево российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а возле Красногоровки – еще и со станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от населенного пункта Шумы враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-го калибра.
Вблизи населенных пунктов Пески, Золотое-4, Водяное и Павлополь захватчики обстреливали позиции наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Майорска, враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение не совместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
В районе населенных пунктов Крымское и Шумы было зафиксировано два пролета вражеских БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника были вовремя подавлены средствами РЭБ.
По состоянию на 7 часов утра, 23 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Новоселовка противник открывал огонь из минометов 120-о калибра, а вблизи Авдеевки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, сутками ранее было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.