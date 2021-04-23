09:13  23 апреля
В Украине уже более 2 миллионов случаев COVID-19 с начала пандемии
09:34  23 апреля
В Украину привезли партию вакцин AstraZeneca: теперь из Южной Кореи, а не Индии
08:50  23 апреля
Обострение на Донбассе: зафиксировано 17 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2021, 14:58 227

В Запорожье покупатели устроили драку в магазине

23 апреля 2021, 14:58 227
Читайте також українською мовою
Это произошло из-за маски
Это произошло из-за маски
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В Запорожье покупатели устроили драку в супермаркете из-за масок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание ZaБор.

Инцидент произошел в Хортицком районе города. Там трое покупателей отказались надевать маски и платить за товар. В результате возникла драка между одним из парней и охранниками.

Закончился конфликт тем, что молодые люди просто ушли из магазина.

Напомним, на Харьковщине напали на бригаду " скорой".

Украина карантин полиция драка магазин

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Глава Херсонщины Козырь: свой среди чужих
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: Никто не рождается "вечным мэром" или "вечным депутатом"
Все публикации »
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram