В Запорожье покупатели устроили драку в магазине

Это произошло из-за маски

Это произошло из-за маски

Скриншот с видео

В Запорожье покупатели устроили драку в супермаркете из-за масок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание ZaБор.

Инцидент произошел в Хортицком районе города. Там трое покупателей отказались надевать маски и платить за товар. В результате возникла драка между одним из парней и охранниками.

Закончился конфликт тем, что молодые люди просто ушли из магазина.

Напомним, на Харьковщине напали на бригаду " скорой".