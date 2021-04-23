В Запорожье покупатели устроили драку в магазине
Это произошло из-за маски
Это произошло из-за маски
В Запорожье покупатели устроили драку в супермаркете из-за масок.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание ZaБор.
Инцидент произошел в Хортицком районе города. Там трое покупателей отказались надевать маски и платить за товар. В результате возникла драка между одним из парней и охранниками.
Закончился конфликт тем, что молодые люди просто ушли из магазина.
Напомним, на Харьковщине напали на бригаду " скорой".
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