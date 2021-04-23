Силовики пришли с обысками в бизнес-центр, где находится офис Коломойского
Обыски осуществляли сотрудники СБУ
Обыски осуществляли сотрудники СБУ
Сотрудники силовых структур пришли в бизнес-центр Millenium, где предположительно находится офис Игоря Коломойского в Киеве. Бизнесмен сообщил, что не получал сообщений от правоохранителей.
Как передает RegioNews, об этом сообщил журналист "Схем" Михаил Ткач.
Бизнес-центр где располагается офис Игоря Коломойского сейчас. Сотрудники СБУ. Обыски продолжаются с 20: 30 и по предварительной информации продлятся еще полтора часа", - отметил журналист.
По его информации, сам олигарх находится сейчас в Днепре и ничего не знает об обысках в Киеве.
Коломойский в комментарии по телефону сообщил что он не получал никаких официальных обращений от правоохранителей. Причин обысков пока не знает. Находится в Днепре. Официального офиса в БЦ "Millenium" не имеет. Смотрит кино", - добавил журналист.
Позже Ткач сообщил о завершении обысков в бизнес-центре и опубликовал видео, на котором видно, что силовики покидают помещение.
Напомним, ранее Антимонопольный комитет наложил на компании группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского штраф в размере 4,7 млрд гривен за антиконкурентные согласованные действия.
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