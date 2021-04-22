В Украине увеличился размер больничного

Сейчас средний размер пособия по временной потере трудоспособности составляет 365,26 грн в расчете на день

Сейчас средний размер пособия по временной потере трудоспособности составляет 365,26 грн в расчете на день

Рixabay

В Украине вырос средний размер больничного. Средний размер помощи по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования составляет 365,26 грн в расчете на день.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По оперативным итогам I квартала 2021 года рост среднедневной помощи по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 15,9%. Всего в январе-марте Фонд принял на финансирование больничные на сумму более 4 млрд гривен. Это на 1,4 млрд гривен, или 51,8% больше, чем в январе-марте 2020 года", - сказано в сообщении.

Однако подчеркивается, что с начала года объем доли поступлений от ЕСВ на счет Фонда соцстрахования ежемесячно не покрывает потребность в расходах ведомства за тот же период.

Напомним, ранее нардепы вернули выплаты больничных в случае болезни или травм.