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22 апреля 2021, 16:58 9

В Украине увеличился размер больничного

22 апреля 2021, 16:58 9
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Сейчас средний размер пособия по временной потере трудоспособности составляет 365,26 грн в расчете на день
Сейчас средний размер пособия по временной потере трудоспособности составляет 365,26 грн в расчете на день
Рixabay
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В Украине вырос средний размер больничного. Средний размер помощи по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования составляет 365,26 грн в расчете на день.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По оперативным итогам I квартала 2021 года рост среднедневной помощи по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 15,9%. Всего в январе-марте Фонд принял на финансирование больничные на сумму более 4 млрд гривен. Это на 1,4 млрд гривен, или 51,8% больше, чем в январе-марте 2020 года", - сказано в сообщении.

Однако подчеркивается, что с начала года объем доли поступлений от ЕСВ на счет Фонда соцстрахования ежемесячно не покрывает потребность в расходах ведомства за тот же период.

Напомним, ранее нардепы вернули выплаты больничных в случае болезни или травм.

коронавирус Украина карантин Фонд госимущества больничный

 
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