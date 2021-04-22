На Донбассе боевики стреляли из запрещенного вооружения, погиб солдат Вооруженных Сил

Боевики массово применяют минометы 120-го и 82-го калибра

Боевики массово применяют минометы 120-го и 82-го калибра

Фото: из открытых источников

В зоне проведения ООС на Донбассе с начала этох суток зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, недалеко от населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра и противотанковой пушки, а возле поселка Зайцево - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Красногоровки захватчики открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреляли из противотанковых ракетных комплексов украинские позиции вблизи населенного пункта Шуми.

В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Командование и личный состав оперативно-тактической группировки "Север" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - добавили в штабе ООС.

Вблизи Песков враг открывал огонь из подствольных гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Майорска, противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также за сутки пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 97 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.