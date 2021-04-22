На Донбасі бойовики стріляли із забороненого озброєння, загинув солдат Збройних Сил

Бойовики масово застосовують міномети 120-го і 82-го калібру

Бойовики масово застосовують міномети 120-го і 82-го калібру

Фото: із відкритих джерел

В зоні проведення ООС на Донбасі від початку цієї доби зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, неподалік населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та протитанкової гармати, а біля селища Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Красногорівки загарбники відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, бойовики обстріляли із протитанкових ракетних комплексів українські позиції поблизу населеного пункту Шуми.

Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення не сумісне з життям. Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання "Північ” висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, - додали в штабі ООС.

Поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Майорська, противник вів вогонь по нашим позиціям з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також за добу піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 97 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.