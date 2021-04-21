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В зоне ООС боевики стреляли из запрещенного оружия и применяли бронетехнику
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21 апреля 2021, 18:25 3

В зоне ООС боевики стреляли из запрещенного оружия и применяли бронетехнику

21 апреля 2021, 18:25 3
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Фото: из открытых источников
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С начала суток в зоне проведения ООС было зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Южное российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а возле Шумов и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Также вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь из боевой машины пехоты, а у Каменки из станковых противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 62 взрывоопасных предмета", - добавили в штабе ООС.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 3 случая нарушения режима "тишины”.

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