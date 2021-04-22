Стало известно, сколько переселенцев проживают на оккупированной территории

Такие переселенцы раз в месяц или в два месяца приезжают на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить выплаты

Такие переселенцы раз в месяц или в два месяца приезжают на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить выплаты

Фото из открытых источников

В Украине официально зарегистрировано полтора миллиона внутренне перемещенных лиц. Из них около миллиона переселенцев физически проживают на оккупированной территории.

Об этом в интервью для РБК-Украина заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет RegioNews. Она отметила, что такие переселенцы раз в месяц или в два месяца приезжают на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить выплаты. "В основном это пенсионеры", - добавила Денисова. Также уполномоченный по правам человека сообщила, что Украина задолжала 10,5 миллиардов гривен пенсий внутренним переселенцам за период 2015-2016 годов. Тогда выплаты прекращали около 400 тысячам пенсионеров. Напомним, в декабре прошлого года в Украине упростили предоставление жилья переселенцам.

.