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22 апреля 2021, 12:49 5

Стало известно, сколько переселенцев проживают на оккупированной территории

22 апреля 2021, 12:49 5
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Такие переселенцы раз в месяц или в два месяца приезжают на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить выплаты
Такие переселенцы раз в месяц или в два месяца приезжают на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить выплаты
Фото из открытых источников
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В Украине официально зарегистрировано полтора миллиона внутренне перемещенных лиц. Из них около миллиона переселенцев физически проживают на оккупированной территории.

Об этом в интервью для РБК-Украина заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет RegioNews.

Она отметила, что такие переселенцы раз в месяц или в два месяца приезжают на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить выплаты.

"В основном это пенсионеры", - добавила Денисова.

Также уполномоченный по правам человека сообщила, что Украина задолжала 10,5 миллиардов гривен пенсий внутренним переселенцам за период 2015-2016 годов. Тогда выплаты прекращали около 400 тысячам пенсионеров.

Напомним, в декабре прошлого года в Украине упростили предоставление жилья переселенцам.

ОРДЛО Донбасс Украина оккупация переселенцы

 
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