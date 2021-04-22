Боевики на Донбассе снова убили украинского воина
Он получил осколочное ранение не совместимое с жизнью
Он получил осколочное ранение не совместимое с жизнью
В четверг, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный.
Об этом в Facebook сообщает ОТУ " Север", пишет RegioNews.
"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение не совместимое с жизнью",- говорится в сообщении.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Сегодня, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил в полосе ответственности ОТУ "Север", в результате...Posted by ОТУ " Север" on Thursday, April 22, 2021
Напомним, за прошедшие сутки, 21 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.
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