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22 апреля 2021, 12:59 6

Боевики на Донбассе снова убили украинского воина

22 апреля 2021, 12:59 6
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Он получил осколочное ранение не совместимое с жизнью
Фото из открытых источников
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В четверг, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный.

Об этом в Facebook сообщает ОТУ " Север", пишет RegioNews.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение не совместимое с жизнью",- говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Сегодня, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил в полосе ответственности ОТУ "Север", в результате...

Posted by ОТУ " Север" on Thursday, April 22, 2021

Напомним, за прошедшие сутки, 21 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Донбасс Украина война убийство военные

 
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