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21 апреля 2021, 17:30 957

В Днепре хотят построить новые станции метро

21 апреля 2021, 17:30 957
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Планируется построить три станции к 2024 году
Планируется построить три станции к 2024 году
Фото из открытых источников
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Министерство финансов завершило переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), результатом которых стало продолжение реализации проекта строительства трех новых станций метро в городе Днепр.

Как сообщила пресс-служба ведомства, планируется построить станции к 2024 году, пишет RegioNews.

Отмечается, что проект предусматривает строительство новых станций "Театральная", "Центральная", "Исторический музей" и продолжение линии метро на 4 км.

По состоянию на конец марта фактический показатель выполнения строительных работ составляет 30%.

В 2021 году генеральный подрядчик обязан завершить все работы по переносу инженерных сетей, строительства всех рабочих стволов и продолжить строительство эскалаторных тоннелей, проходке тоннелей между станциями и строительство станционных комплексов.

"Линия метрополитена проходит от границы спального района города до железнодорожного вокзала и не доходит до центральной части города, что значительно ограничивает возможности ее использования. Завершение строительства позволит значительно уменьшить количество пробок в городе", - приводятся в сообщении слова замминистра финансов Александра Кавы.

Напомним, что в центре Днепра выгорели пять торговых киосков.

Украина метро станция мер Днепр

 
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