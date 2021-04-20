На Донбассе за сутки три нарушения "тишины", обошлось без потерь - штаб

Враг стрелял из станковых и автоматических противотанковых гранатометов

Враг стрелял из станковых и автоматических противотанковых гранатометов

Фото: из открытых источников

Боевики продолжают вести обстрелы позиций украинских войск с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, за сутки было зафиксировано 3 случая нарушения режима "тишины".

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 враг совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских военных нет. Обо всех случаях обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ Украина проинформировала представителей ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧСУкраины разминировали более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета", - добавили в штабе ООС.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС на Донбассе было зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня.