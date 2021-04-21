СБУ блокировала на Донбассе хищение газа на 650 миллионов

Правоохранители провели в Донецкой области ряд обысков в офисах и на производственных мощностях компании

Правоохранители провели в Донецкой области ряд обысков в офисах и на производственных мощностях компании

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, разоблачила масштабное хищение газа на Донбассе через мощности ПАО "Донецкоблгаз". По предварительным данным, сумма убытков может составить до 650 млн грн.

Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Голубое топливо", принадлежавшее оператору газотранспортной системы Украины, разворовывалось через искусственное создание производственно-технологических затрат. Продукцию также могли поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой области.

По факту несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему ПАО "Донецкоблгаз", правоохранители провели в Донецкой области ряд обысков в офисах и на производственных мощностях компании.

Во время следственных действий обнаружено и изъято:

документы о количестве поставленного природного газа оператором газотранспортной системы Украины;

программный комплекс учета газа в ПАО "Донецкоблгаз", где осуществлялось несанкционированное вмешательство.

Изъятые материалы и оборудование направлено на экспертизу.

Продолжается досудебное следствие ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 292, ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 19 марта введены санкции СНБО против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаза". На 49,99% акций "Донецкоблгаза" суд наложил арест.