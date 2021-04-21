В зоні ООС бойовики стріляли із забороненої зброї і застосовували бронетехніку
Від початку доби в зоні проведення ООС було зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Шумів та Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів”, - йдеться в повідомленні.
Також поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь із бойової машини піхоти, а біля Кам’янки зі станкових протитанкових гранатометів. Бойових втрат серед українських військових немає.
Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 62 вибухонебезпечні предмети”, - додали в штабі ООС.
Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 3 випадки порушення режиму "тиші”.