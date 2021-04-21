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В зоні ООС бойовики стріляли із забороненої зброї і застосовували бронетехніку
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21 квітня 2021, 18:25 3

В зоні ООС бойовики стріляли із забороненої зброї і застосовували бронетехніку

21 квітня 2021, 18:25 3
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Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України
Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України
Фото: із відкритих джерел
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Від початку доби в зоні проведення ООС було зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Шумів та Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів”, - йдеться в повідомленні.

Також поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь із бойової машини піхоти, а біля Кам’янки зі станкових протитанкових гранатометів. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 62 вибухонебезпечні предмети”, - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 3 випадки порушення режиму "тиші”.

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