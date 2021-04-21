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С начала суток на Донбассе зафиксировали 3 нарушения режима " тишины"
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21 апреля 2021, 08:11 24

С начала суток на Донбассе зафиксировали 3 нарушения режима " тишины"

21 апреля 2021, 08:11 24
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Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет
Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 20 апреля, было зафиксировано 9 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, недалеко от поселка Южное, противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. В пригороде Старогнатовки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Золотое-4 и Водяное Донецкой области российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 21 апреля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи населенных пунктов Пески и Южное, враг открывал огонь из Минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Первомайское, противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 3 случая нарушения режима "тишины”.

Донбасс ООС война обстрел военная техника боевики

 
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