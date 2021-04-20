08:59  20 апреля
В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных: больше всего в столице и на Харьковщине
11:45  19 апреля
Во Львове разработают протокол празднования Пасхи в "красной" зоне
08:11  20 апреля
Боевики продолжают обстрелы на Донбассе: зафиксировано 6 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 апреля 2021, 08:11 23

Боевики продолжают обстрелы на Донбассе: зафиксировано 6 нарушений режима "тишины"

20 апреля 2021, 08:11 23
Читайте також українською мовою
Боевых потерь среди украинских защитников нет
Боевых потерь среди украинских защитников нет
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 19 апреля, было зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, неподалеку Авдеевки враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а возле поселка Южное – еще и из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Майорского российские оккупанты осуществили обстрелы из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Песков противник использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Зайцево, враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на 7 часов утра, 20 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Золотое-4 враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС на Донбассе было зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня.

Донбасс ООС война военная техника оружие обстрелы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Ватные бороды, парковые статуи и сбивание сосулек. Самые громкие харьковские тендеры-2021
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram