Боевики продолжают обстрелы на Донбассе: зафиксировано 6 нарушений режима "тишины"

Боевых потерь среди украинских защитников нет

Боевых потерь среди украинских защитников нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 19 апреля, было зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, неподалеку Авдеевки враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а возле поселка Южное – еще и из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Майорского российские оккупанты осуществили обстрелы из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Песков противник использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Зайцево, враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на 7 часов утра, 20 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Золотое-4 враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС на Донбассе было зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня.