Заседание ТКГ: "нормандская четверка" подтвердила стремление прекратить огонь на Донбассе
Представители глав государств "нормандской четверки" подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Сегодня состоялась встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главной темой встречи представителей глав государств "нормандской четверки" стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Напомним, в СНБО заявили, что хотят решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем.