08:59  20 апреля
В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных: больше всего в столице и на Харьковщине
11:45  19 апреля
Во Львове разработают протокол празднования Пасхи в "красной" зоне
08:11  20 апреля
Боевики продолжают обстрелы на Донбассе: зафиксировано 6 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 апреля 2021, 09:16 193

Заседание ТКГ: "нормандская четверка" подтвердила стремление прекратить огонь на Донбассе

20 апреля 2021, 09:16 193
Читайте також українською мовою
Стороны обсудили практические шаги для реализации этого предложения
Стороны обсудили практические шаги для реализации этого предложения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Представители глав государств "нормандской четверки" подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Сегодня состоялась встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной темой встречи представителей глав государств "нормандской четверки" стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Напомним, в СНБО заявили, что хотят решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем.

Донбасс война Нормандский формат ТКГ конфликт

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Ватные бороды, парковые статуи и сбивание сосулек. Самые громкие харьковские тендеры-2021
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram