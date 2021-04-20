На Донбасі за добу три порушення "тиші”, обійшлося без втрат - штаб
Бойовики продовжують вести обстріли позицій українських військ з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, за добу було зафіксовано 3 випадки порушення режиму “тиші”.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів”, - йдеться в повідомленні.
Бойових втрат серед українських військових немає. Про всі випадки обстрілів з боку збройних формувань РФ Україна проінформувала представників ОБСЄ.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 11 гектарів території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети”, - додали в штабі ООС.
Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню.