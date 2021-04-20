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На Донбасі за добу три порушення "тиші”, обійшлося без втрат - штаб
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20 квітня 2021, 17:57 50

На Донбасі за добу три порушення "тиші”, обійшлося без втрат - штаб

20 квітня 2021, 17:57 50
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Ворог стріляв із станкових та автоматичних протитанкових гранатометів
Ворог стріляв із станкових та автоматичних протитанкових гранатометів
Фото: із відкритих джерел
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Бойовики продовжують вести обстріли позицій українських військ з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, за добу було зафіксовано 3 випадки порушення режиму “тиші”.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів”, - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед українських військових немає. Про всі випадки обстрілів з боку збройних формувань РФ Україна проінформувала представників ОБСЄ.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 11 гектарів території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети”, - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню.

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