Боевики на Донбассе усилили вербовку местного населения на военную службу

Оккупанты хотят усилить части первого и второго армейских корпусов

Оккупанты хотят усилить части первого и второго армейских корпусов

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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что командование российских оккупационных войск с 20 апреля усиливает меры по вербовке местного населения на военную службу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

С 20 апреля командование российских оккупационных войск усиливает меры по вербовке местного населения на военную службу к соединениям и частям первого и второго армейских корпусов", - говорится в сообщении.

Так называемые "военные комиссариаты" оккупантов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязаны в течение десяти дней уточнить списки и наличие лиц, которые будут призываться принудительно.

Кроме того, разведка отмечает, что на Донбассе увеличиваются небоевые потери среди личного состава в подразделениях боевиков. Так, прошлой неделе количество небоевых потерь вооруженных формирований РФ составила: безвозвратных - 7, санитарных - 16. Из-за распространения фейковых сообщений и беспочвенных обвинений в российских и местных СМИ, оккупанты пытаются переложить ответственность за гибель и ранения наемников на Вооруженные силы Украины.

Напомним, представители глав государств "нормандской четверки" подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе.