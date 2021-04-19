Довыборы в Раду: Вирастюк обжаловал действия ЦИК, однако суд стал на защиту комиссии

ЦИК ждет окончания рассмотрения дел, что могут повлиять на определение результатов выборов

ЦИК ждет окончания рассмотрения дел, что могут повлиять на определение результатов выборов

Фото: из открытых источников

Кандидат в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду на округе 87 Василий Вирастюк считает, что Центральная избирательная комиссия нарушила требования закона из-за того, что не признала его победителем до 12 апреля.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Отмечается, что Шестым апелляционным административным судом было рассмотрено дело по иску кандидата в нардепы от 87 одномандатного избирательного округа Василия Вирастюка к центральной избирательной комиссии. Кандидат требовал признать противоправной деятельности комиссии за нарушение сроков установления результатов выборов.

Однако, суд признал действия Центризбиркома законными и совершенными с целью обеспечения соблюдения принципов избирательного права и надлежащего установления результатов выборов.

Суд отметил, что продолжающиеся судебные процессы в ряде судебных дел имели существенное значение и влияние на определение результатов выборов, то есть были теми факторами, которые действительно делали невозможными и могли повлиять на установление результатов выборов", - говорится в сообщении.

В ЦИК отмечают, что стремятся как можно быстрее установить результаты выборов, максимально точно отражать волеизъявление избирателей, и принимать для этого все необходимые и предусмотренные законом мер.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии с пометкой "Уточненный” об итогах голосования в ОВО №87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что на довыборах в Верховную Раду Украины, которые состоялись на 87 округе в Ивано-Франковской области окружная комиссия составила уточненный протокол об итогах голосования. Разрыв между кандидатами Василием Вирастюком и Александром Шевченко уменьшился до 422 голосов.