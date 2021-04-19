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19 апреля 2021, 09:54 198

Довыборы в Раду: Вирастюк обжаловал действия ЦИК, однако суд стал на защиту комиссии

19 апреля 2021, 09:54 198
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Фото: из открытых источников
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Кандидат в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду на округе 87 Василий Вирастюк считает, что Центральная избирательная комиссия нарушила требования закона из-за того, что не признала его победителем до 12 апреля.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Отмечается, что Шестым апелляционным административным судом было рассмотрено дело по иску кандидата в нардепы от 87 одномандатного избирательного округа Василия Вирастюка к центральной избирательной комиссии. Кандидат требовал признать противоправной деятельности комиссии за нарушение сроков установления результатов выборов.

Однако, суд признал действия Центризбиркома законными и совершенными с целью обеспечения соблюдения принципов избирательного права и надлежащего установления результатов выборов.

Суд отметил, что продолжающиеся судебные процессы в ряде судебных дел имели существенное значение и влияние на определение результатов выборов, то есть были теми факторами, которые действительно делали невозможными и могли повлиять на установление результатов выборов", - говорится в сообщении.

В ЦИК отмечают, что стремятся как можно быстрее установить результаты выборов, максимально точно отражать волеизъявление избирателей, и принимать для этого все необходимые и предусмотренные законом мер.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии с пометкой "Уточненный” об итогах голосования в ОВО №87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что на довыборах в Верховную Раду Украины, которые состоялись на 87 округе в Ивано-Франковской области окружная комиссия составила уточненный протокол об итогах голосования. Разрыв между кандидатами Василием Вирастюком и Александром Шевченко уменьшился до 422 голосов.

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