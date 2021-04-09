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09 апреля 2021, 17:11 685

Шмыгаль ответил на заявление Кличко о локдауне: предлагает назначить нового главу КГГА

09 апреля 2021, 17:11 685
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Он обвинил мэра столицы в политическом пиаре
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил обратиться к президенту с идеей назначить нового главу КГГА, "если ему недостаточно полномочий для борьбы с COVID-19".

Об этом он написал в Telegram, передает RegioNews.

Так премьер-министр отреагировал на предложение мэра Киева ввести всеукраинский карантин и отменить сообщение между областями.

По его словам, правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местных властей.

Мы готовы к сотрудничеству. Если его цель - не политический пиар. Киев имеет больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными. Но если у мэра Киева, который также является председателем городской администрации, другое мнение ... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что Киев остается в "красной" зоне, и в случае эффективного контроля за противоэпидемическими мероприятиями, которые предусматривает "красный" уровень опасности, "столица также сможет быстро пройти ковидный пик".

Именно на этом должны сегодня сосредоточиться городские власти Киева. Глава Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко так же, как и другие должностные лица, имеет свою ответственность в вопросе внедрения и контроля за ходом местного локдауна", - написал Шмыгаль

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету Министров с призывом ввести на всей территории Украины жесткий общенациональный карантин.

Виталий Кличко Киев локдаун карантин Кабмин Денис Шмыгаль

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