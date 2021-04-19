Помощь от государства для ФОП можно оформить уже сегодня: кому положены выплаты

Выплаты предусмотрены предпринимателям, которые находятся в "красной" зоне

Выплаты предусмотрены предпринимателям, которые находятся в "красной" зоне

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Начиная с 19 апреля начинается прием заявления на получение выплат для ФОП, чей бизнес пострадал в результате карантинных ограничений. Для этого, вид деятельности должен соответствовать перечню КВЭД, который утвердил Кабмин.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

На получение выплат с 19 апреля могут зарегистрироваться ФОПы и наемные работники предприятий, которые были вынуждены приостановить свою деятельность на время действия "красной" зоны карантина.

В списке КВЭДов, установленных Кабмином, есть: розничная торговля разными группами непродовольственных товаров, услуги сферы общепита, развлечений, деятельность музеев, библиотек, архивов, кино и театров, спортклубов и фитнес-центров, услуги химчисток, ремонтных мастерских.

Помимо этого, для того, чтобы получить помощь от государства, у получателя должен отсутствовать долг по уплате ЕСВ за последний квартал (для наемных работников) за 6 месяцев последнего отчетного года (для ФОП); максимальная зарплата наемного работника не должна превышать 30 тысяч гривен в месяц;

на момент подачи заявки о компенсации ФОП зарегистрирован более 3 месяцев. ФОП также не должен являться одновременно и наемным работником.

Заявку можно будет оформить в кабинете пользователя на сайте "Дии" или одноименном мобильном приложении.

Как сообщалось, 6 апреля Зеленский подписал закон о "карантинных 8 тысячах".

Ранее, 30 марта Рада поддержала закон о карантинных выплатах 8 тысяч ФОПам. Их не смогут получить ФЛП, которые зарегистрировались три месяца назад, или которые прекратили свою деятельность.