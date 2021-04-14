Подгруппа ТКГ по безопасности соберется на внеочередное заседание - Арестович
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) приняла решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дата его проведения пока неизвестна.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает RegioNews.
Созываем внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Его задача разработать и определить механизм дополнительного контроля за нарушениями режима прекращения огня. Подгруппа по безопасности должна выработать общую позицию, которая будет обсуждаться на следующем заседании 28 апреля", - рассказал он.
Также Арестович отметил, что украинская делегация отправила соответствующую ноту ОБСЕ о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дату должно согласовать ОБСЕ.
Напомним, ранее переговоры политической подгруппы ТКГ перенесены на 27 апреля из-за присутствия "общественного эксперта" из ОРДО.