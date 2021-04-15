08:59  15 апреля
В Украине более 16 тысяч инфицированных COVID-19 и 433 летальных случаев за сутки
10:26  15 апреля
Сотрудники Харьковского авиазавода перекрыли дороги из-за долгов по зарплате
08:11  15 апреля
В ООС зафиксировали 8 новых нарушений режима "тишины": где именно стреляли боевики
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2021, 10:29 13

На Прикарпатье горела COVID-больница

15 апреля 2021, 10:29 13
Читайте також українською мовою
Было эвакуировано 37 человек
Было эвакуировано 37 человек
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В городе Долина Ивано-Франковской области утром 15 апреля возник пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения центральной районной больницы.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, из медучреждения эвакуировали 37 человек, из них 4 человека - не ходячие, пишет RegioNews.

"15 апреля в 07:39 в Службы спасения поступило сообщение о пожаре Долинской ЦРБ в городе Долина на улице Оксаны Грицей", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, загорелась кровля двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской ЦРБ.

Спасатели в 09:04 локализовали пожар на площади 250 кв. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, на Львовщине из-за поджога сухостоя сгорели три автобуса.

Украина пожар Ивано-Франковск вакцинация больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Все публикации »
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua