На Прикарпатье горела COVID-больница

Было эвакуировано 37 человек

Было эвакуировано 37 человек

Фото: ГСЧС

В городе Долина Ивано-Франковской области утром 15 апреля возник пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения центральной районной больницы.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, из медучреждения эвакуировали 37 человек, из них 4 человека - не ходячие, пишет RegioNews.

"15 апреля в 07:39 в Службы спасения поступило сообщение о пожаре Долинской ЦРБ в городе Долина на улице Оксаны Грицей", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, загорелась кровля двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской ЦРБ.

Спасатели в 09:04 локализовали пожар на площади 250 кв. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, на Львовщине из-за поджога сухостоя сгорели три автобуса.