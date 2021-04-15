На Прикарпатье горела COVID-больница
Было эвакуировано 37 человек
Было эвакуировано 37 человек
В городе Долина Ивано-Франковской области утром 15 апреля возник пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения центральной районной больницы.
Как сообщила пресс-служба ГСЧС, из медучреждения эвакуировали 37 человек, из них 4 человека - не ходячие, пишет RegioNews.
"15 апреля в 07:39 в Службы спасения поступило сообщение о пожаре Долинской ЦРБ в городе Долина на улице Оксаны Грицей", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, загорелась кровля двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской ЦРБ.
Спасатели в 09:04 локализовали пожар на площади 250 кв. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, на Львовщине из-за поджога сухостоя сгорели три автобуса.
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