Бывшего чиновника Нацполиции подозревают в получении миллионной взятки

Ему объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса

Ему объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса

Фото: Нацполиция

Правоохранители установили причастность бывшего начальника Департамента взрывотехнической службы к преступной деятельности. В случае доказательства вины фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы. Также объявлено о подозрении его сообщнику - 57-летнему директору одного из обществ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Так, чиновник зная о необходимости закупки оборудования и служебной амуниции для вверенных подразделений, организовал такую закупку со своим знакомым предпринимателем.

Впоследствии, во время проведения государственных закупок, обеспечил участие и победу этого субъекта хозяйственной деятельности. В дальнейшем заговорщики поделились "откатами".

Речь идет о приобретении для полиции Луганщины взрывозащитного костюма с телескопическим манипулятором, на который Нацполиция выделила 3 миллиона гривен. В результате провернутих сделок вышеупомянутый сотрудник полиции получил 980 тысяч гривен неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Сейчас, под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, ему вручено подозрение по ч.4 ст.368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч.1 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). В случае доказательства вины фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области во время получения взятки задержали чиновника водной полиции.