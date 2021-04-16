В Минздраве объяснили, почему Украина до сих пор не получила 3,9 млн доз COVID-вакцин
Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Украина до сих пор не получила 3,9 млн доз вакцины от коронавируса по уже имеющимся контрактам.
Как передает RegioNews, об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
По словам министра, данные дозы должны получить уже в этом полугодии за проплаченными контрактам без учета инициативы СOVAX.
Контракты и поставки срываются по всему миру. Правительства прямо запрещают своим производителям отправлять вакцины на экспорт", - подчеркнул Степанов.
Он отметил, что в марте Италия заблокировала экспорт партии вакцины AstraZeneca в Австралию. А правительство Индии приостановил отправку Украине 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca.
Напомним, в Украину прибыли 117 тысяч доз вакцины Pfizer по программе COVAX.