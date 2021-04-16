В Минздраве объяснили, почему Украина до сих пор не получила 3,9 млн доз COVID-вакцин

Поставки вакцин задерживают по всему миру

Поставки вакцин задерживают по всему миру

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Украина до сих пор не получила 3,9 млн доз вакцины от коронавируса по уже имеющимся контрактам.

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам министра, данные дозы должны получить уже в этом полугодии за проплаченными контрактам без учета инициативы СOVAX.

Контракты и поставки срываются по всему миру. Правительства прямо запрещают своим производителям отправлять вакцины на экспорт", - подчеркнул Степанов.

Он отметил, что в марте Италия заблокировала экспорт партии вакцины AstraZeneca в Австралию. А правительство Индии приостановил отправку Украине 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca.

Напомним, в Украину прибыли 117 тысяч доз вакцины Pfizer по программе COVAX.