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В Минздраве объяснили, почему Украина до сих пор не получила 3,9 млн доз COVID-вакцин
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16 апреля 2021, 11:56 20

В Минздраве объяснили, почему Украина до сих пор не получила 3,9 млн доз COVID-вакцин

16 апреля 2021, 11:56 20
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Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Украина до сих пор не получила 3,9 млн доз вакцины от коронавируса по уже имеющимся контрактам.

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам министра, данные дозы должны получить уже в этом полугодии за проплаченными контрактам без учета инициативы СOVAX.

Контракты и поставки срываются по всему миру. Правительства прямо запрещают своим производителям отправлять вакцины на экспорт", - подчеркнул Степанов.

Он отметил, что в марте Италия заблокировала экспорт партии вакцины AstraZeneca в Австралию. А правительство Индии приостановил отправку Украине 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca.

Напомним, в Украину прибыли 117 тысяч доз вакцины Pfizer по программе COVAX.

коронавирус украинцы Минздрав контракт вакцинация

 
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