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16 апреля 2021, 10:59 5

Степанов сказал, планирует ли Минздрав менять адаптивный карантин

16 апреля 2021, 10:59 5
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По его словам, адаптивный карантин в Украине демонстрирует свою действенность
По его словам, адаптивный карантин в Украине демонстрирует свою действенность
Фото: Минздрав
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Министерство здравоохранения не планирует выступать за введение новых ограничений на пасхальные и майские праздники. Адаптивный карантин в Украине демонстрирует свою действенность.

Об этом 16 апреля возле Верховной Рады заявил журналистам министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

"Мы не говорили о новых ограничениях. Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает. Мы это видим сейчас, как бы его безапелляционно не пытались критиковать. Но все мы увидели, что он является полностью действенным", - сказал Степанов.

Министр отметил, что эпидситуация сразу начинает улучшаться, как только все придерживаются карантинных правил. Он также выразил надежду, что до праздников Киев может выйти из "красной" зоны карантина.

Напомним, ранее санврач Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить Пасха.

коронавирус Украина Минздрав Пасха Максим Степанов

 
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