Степанов сказал, планирует ли Минздрав менять адаптивный карантин

Об этом 16 апреля возле Верховной Рады заявил журналистам министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

"Мы не говорили о новых ограничениях. Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает. Мы это видим сейчас, как бы его безапелляционно не пытались критиковать. Но все мы увидели, что он является полностью действенным", - сказал Степанов.