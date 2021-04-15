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15 апреля 2021, 21:19 173

Катера ФСБ РФ устроили провокацию против украинских моряков в Азовском море

15 апреля 2021, 21:19 173
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Катерная группа Военно-Морских Сил Украины осуществляла плановое дежурство
Катерная группа Военно-Морских Сил Украины осуществляла плановое дежурство
Фото: Facebook
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В ночь на 15 апреля в Азовском море катера ФСБ Российской Федерации пытались препятствовать законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые осуществляли плановое боевое дежурство.

Об этом сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины, передает RegioNews.

Украинская сторона обвинила Россию в нарушении норм международного морского права.

Сегодня ночью, в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве. Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян, по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи", - говорится в сообщении.

В Командовании ВМС уточнили, что украинские моряки и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность Украины из морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь исключительно нормами Международного морского права.

Напомним, в Кабмине считают, что ужесточение санкций - единственный вариант заставить РФ прекратить агрессию. России эта война должна стать невыгодной, считают в правительстве.

Ранее в СНБО заявили, что хотят решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем. Сейчас на Донбассе Россия наращивает войска.

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