В Сумской области вертолет РФ вторгся в воздушное пространство Украины

Провокация была осуществлена ​​в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда

Провокация была осуществлена ​​в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда

Фото: из открытых источников

Сегодня, 16 марта на территории Сумской области было зафиксировано вторжение российского военного вертолета Ми-8 в воздушное пространство Украины.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает RegioNews.

Сегодня, в 14:05, в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда ГПС Украины, (н /п Краснополье в районе ИПТ № 452) в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет Ми-8", - написал журналист.

Он добавил, что вертолет на высоте около 100 метров пролетел 50 метров вглубь украинской территории, развернулся и покинул воздушное пространство нашего государства.

Эту информацию также подтверждает Государственная пограничная служба, которая уже направила российской стороне требование сообщить обстоятельства, которые привели к нарушению.

Сейчас ожидают ответ от пограничников России. В пограничной службе говорят, что также немедленно проинформировали об инциденте все заинтересованные министерства и ведомства.

Напомним, на Буковине контрабандисты сбежали от пограничников несмотря на предупредительные выстрелы.