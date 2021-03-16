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В Сумской области вертолет РФ вторгся в воздушное пространство Украины
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16 марта 2021, 18:21 286

В Сумской области вертолет РФ вторгся в воздушное пространство Украины

16 марта 2021, 18:21 286
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Провокация была осуществлена ​​в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда
Провокация была осуществлена ​​в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 16 марта на территории Сумской области было зафиксировано вторжение российского военного вертолета Ми-8 в воздушное пространство Украины.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает RegioNews.

Сегодня, в 14:05, в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда ГПС Украины, (н /п Краснополье в районе ИПТ № 452) в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет Ми-8", - написал журналист.

Он добавил, что вертолет на высоте около 100 метров пролетел 50 метров вглубь украинской территории, развернулся и покинул воздушное пространство нашего государства.

Эту информацию также подтверждает Государственная пограничная служба, которая уже направила российской стороне требование сообщить обстоятельства, которые привели к нарушению.

Сейчас ожидают ответ от пограничников России. В пограничной службе говорят, что также немедленно проинформировали об инциденте все заинтересованные министерства и ведомства.

Напомним, на Буковине контрабандисты сбежали от пограничников несмотря на предупредительные выстрелы.

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