Сутки в ООС: шесть обстрелов, враг минировал украинские позиции
С начала этих суток в зоне проведения ООС на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
В частности, неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Майорск враг дважды дистанционно минировал украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
А вблизи Павлополя был зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения, он был вовремя подавлен.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
За сутки саперы разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.
Напомним, сутками ранее было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.