Сутки в ООС: шесть обстрелов, враг минировал украинские позиции

Боевики продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников

Боевики продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников

Фото: из открытых источников

С начала этих суток в зоне проведения ООС на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Майорск враг дважды дистанционно минировал украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

А вблизи Павлополя был зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения, он был вовремя подавлен.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

За сутки саперы разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.