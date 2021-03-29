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29 марта 2021, 12:29 527

"Крыша хорошая": Труханов раскритиковал подпольную работу ресторанов в Одессе

29 марта 2021, 12:29 527
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Мэр города предостерегает не игнорировать ограничения, введенные в "красной" зоне карантина
Фото: из открытых источников
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На прошедших выходных многие кафе и рестораны Одесчины проигнорировали локдаун. Городской глава Одессы Геннадий Труханов призвал те заведения, которые не закрылись из-за перехода области в "красную" зону, "иметь совесть". 

Как сообщает RegioNews, об этом Труханов заявил во время совещания оперативного штаба.

Он заявил, что спокойно работали те предприниматели, которых прикрывают "какие-то органы".

Прошлые дни показали отношение к карантинным мероприятиям. Не все: те порядочные люди, которые понимают ответственность перед окружающими и медработниками, закрыли свои кафе и рестораны. А у кого есть хорошая "крыша", кого прикрывают различные органы, те спокойно работают", - сказал Труханов.

В связи с этим он призвал "их иметь совесть" и соблюдать элементарные меры безопасности. Труханов также подчеркнул, что если предприниматели сами не захотят, то городские власти или полиция не смогут их заставить соблюдать локдаун.

Я не хочу перечислять те кафе и рестораны, которые работают, а мы в это время размещали людей в больницах, 20 коек у нас осталось свободных. И мы с ужасом думаем, куда размещать людей после таких выходных", - высказался мэр.

Напомним, 19 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе будет действовать усиленный карантин. В Одессе запретили деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не больше одного посетителя на десять квадратных метров.

Одесса ресторан Геннадий Труханов кафе локдаун

 
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