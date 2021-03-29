"Крыша хорошая": Труханов раскритиковал подпольную работу ресторанов в Одессе
На прошедших выходных многие кафе и рестораны Одесчины проигнорировали локдаун. Городской глава Одессы Геннадий Труханов призвал те заведения, которые не закрылись из-за перехода области в "красную" зону, "иметь совесть".
Как сообщает RegioNews, об этом Труханов заявил во время совещания оперативного штаба.
Он заявил, что спокойно работали те предприниматели, которых прикрывают "какие-то органы".
Прошлые дни показали отношение к карантинным мероприятиям. Не все: те порядочные люди, которые понимают ответственность перед окружающими и медработниками, закрыли свои кафе и рестораны. А у кого есть хорошая "крыша", кого прикрывают различные органы, те спокойно работают", - сказал Труханов.
В связи с этим он призвал "их иметь совесть" и соблюдать элементарные меры безопасности. Труханов также подчеркнул, что если предприниматели сами не захотят, то городские власти или полиция не смогут их заставить соблюдать локдаун.
Я не хочу перечислять те кафе и рестораны, которые работают, а мы в это время размещали людей в больницах, 20 коек у нас осталось свободных. И мы с ужасом думаем, куда размещать людей после таких выходных", - высказался мэр.
Напомним, 19 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе будет действовать усиленный карантин. В Одессе запретили деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не больше одного посетителя на десять квадратных метров.