08:59  07 апреля
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев
12:11  06 апреля
Военных задерживал спецназ: стали известны подробности стрельбы в поезде Константиновка - Киев
08:11  07 апреля
На Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима "тишины": погибли двое украинцев
UA | RU
UA | RU
07 апреля 2021, 08:41 5

Переговоры ТГК могут перенести в Польшу - Кравчук

07 апреля 2021, 08:41 5
Читайте також українською мовою
Однако Россия, скорее всего, будет против такого решения
Однако Россия, скорее всего, будет против такого решения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По мнению главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука, переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе можно провести в Польше.

Как передает RegioNews, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, местом проведения переговоров ТКГ должна быть нейтральная и демократическая страна. И это, по его словам, ни в коем случае не может быть Беларусь.

Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Здесь не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Было и много проблем, и на границе, и не только. Поэтому никто не скажет, что Польша верный друг Украины. Это было бы нормально", - пояснил он.

В то же время Кравчук считает, что Россия не согласится переносить переговорный процесс в Польшу.

Думаю, Россия будет против, ей нужно, чтобы на переговорах были представители ОРДЛО, а их вывозить за пределы нашей территории будет непросто. Но другого пути нет, мы никогда не согласимся на Минск. Если Минск - я на следующий день заявление напишу об увольнении с должности", - отметил глава делегации.

Напомним, ранее Кравчук допустил атаку РФ с юга из-за обострения ситуации с водой в Крыму.

РФ война переговоры ТКГ боевики Леонид Кравчук

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова
Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram