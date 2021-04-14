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14 апреля 2021, 11:48 56

Никакой навязчивой агитации - Михаил Добкин рассказал о проекте Dobkin Hub

14 апреля 2021, 11:48 56
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Обсуждения будут касаться локальных, жизненно важных проблем
Обсуждения будут касаться локальных, жизненно важных проблем
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українською мовою

В ближайшее время в Харькове начнет работу проект Dobkin Hub – совершенно новая форма коммуникации с горожанами в преддверии выборов.

Об этом рассказал городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин в интервью газете "Время Добкина".

Dobkin Hub планируется как совершенно новая форма общения, не раздача обещаний со всех "утюгов", а обратная связь, встречи с жителями для обсуждения локальных, жизненно важных проблем района или даже двора. Моя команда предложила алгоритм таких точек сборки, без навязчивой агитации, а со смыслом и пользой. Там же можно будет пройти собеседование волонтерам, получить газету, информацию, график моих встреч", – рассказал политик.

Кроме того, по его словам, готовится еще много всего интересного и необычного в избирательной кампании.

Обещаю информировать о них в своих социальных сетях и в нашей газете", – подытожил Михаил Добкин.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий мэра Геннадия Кернеса из-за его смерти.

Ранее сообщалось, что согласно результатам, проведенного 28 марта социологического опроса на тему "Электоральные предпочтения жителей Харькова", выборы мэра Харькова прошли бы в два тура и во втором туре наибольшую поддержку получил бы Михаил Добкин – 44,1%, а его главный конкурент секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов – 35%.

выборы Харьков соцсети Кандидат Район Михаил Добкин

 
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