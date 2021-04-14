Управление Харьковом превратилось в пиар-шапито – Михаил Добкин

Политик считает, что сегодня управление городом происходит без учета воли харьковчан

Политик считает, что сегодня управление городом происходит без учета воли харьковчан

Сегодня городом управляют люди, которые в своей деятельности не учитывают интересы харьковчан. И то, что они еще натворят за то время, как будет избрана новая городская власть – придется исправлять осенью.

Об этом заявил городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин в интервью газете "Время Добкина".

Отвечая на вопрос, сможет ли оказать серьезное влияние на результат выборов перенос их даты с 28 марта на 31 октября, Добкин отметил: "На результат — нет, а вот процесс, к сожалению, уже наносит Харькову определенный ущерб. Те, кто называет себя "командой Кернеса", а по факту давно работает на Авакова, из штанов выпрыгнули, чтобы перенести выборы на октябрь. Их воля — они бы вообще их в этом году не проводили. Но дата назначена, и теперь жизнеобеспечение Харькова превратилось в пиар-шапито".

Политик также подчеркнул, что сегодня очевидно, как без учета воли харьковчан происходит управление городом.

Что временщики натворят еще за 8 месяцев, можно только предполагать. С осени приступим к исправлению этих ошибок", — сказал Добкин.

Кроме того, политик подтвердил свое намерение участвовать в выборах городского головы Харькова 31 октября 2021 года.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий мэра Геннадия Кернеса из-за его смерти.

После смерти Кернеса в декабре 2020 года исполняющим обязанности городского головы стал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Ранее сообщалось, что согласно результатам проведенного 28 марта социологического опроса на тему "Электоральные предпочтения жителей Харькова", выборы мэра Харькова прошли бы в два тура и во втором туре наибольшую поддержку получил бы Михаил Добкин – 44,1%, а его главный конкурент секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов – 35%.

Так же мы писали, что В ближайшее время в Харькове начнет работу проект Dobkin Hub, который станет совершенно новой формой коммуникации с горожанами в преддверии выборов.