Локдаун в Киеве: транспорт по спецпропускам и закрытие школ

Карантинные ограничения будут действовать с 5 по 16 апреля

Карантинные ограничения будут действовать с 5 по 16 апреля

Фото: из открытых источников

С сегодняшнего дня в Киеве ввели более строгие карантинные ограничения, которые будут действовать с 5 до 16 апреля. Среди основных запретов: общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам, а школы и детские сады переходят на дистанционное обучение.

Об этом сообщает RegioNews.

По словам мэра города Виталия Кличко, руководители учреждений, предприятий, заведений должны отправить сотрудников на дистанционную работу или, кому, возможно, предоставить отпуска. Заведения общепита смогут работать только на вынос или доставку. Продуктовые ярмарки прекратили свою работу 1 апреля.

Для проезда в общественном транспорте теперь нужен спецпропуск. Его могут получить только работники предприятий критической инфраструктуры. Так, для проезда пассажирам необходимо иметь при себе пропуск, удостоверение личности и маску.

Спецпропуска будут выдавать работникам предприятий, которые выполняют критически важные функции (медработники, спасатели, военнослужащие, работники госструктур, ЖКХ, социальной сферы, транспорта, торговли).

В то же время утром 5 апреля жители столицы столкнулись с проблемой проезда, поскольку не все успели получить пропуск, из-за чего их не пускают в метро.

Как пишет PavlovskyNews: "Встретили и другого мужчину, которому отказали в проезде. Он возмутился, что столько полицейских стоят и при этом получают зарплату, а ему нельзя поехать на работу из-за отсутствия спецпропуска".

Тем, кто не успел получить спецпропуска, полицейские советуют "ехать на такси".

Напомним, Киев с 5 апреля вводит жесткий локдаун, ограничения будут действовать до 16 апреля.