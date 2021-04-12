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12 апреля 2021, 08:41 8

Тупицкий созывает спецзаседание КСУ относительно своего увольнения

12 апреля 2021, 08:41 8
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Заседание должно состояться в 12 часов дня в понедельник
Заседание должно состояться в 12 часов дня в понедельник
Фото: из открытых источников
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Снятый с должности указом президента глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий созывает в понедельник, 12 апреля, специальное пленарное заседание КСУ по рассмотрению вопроса об увольнении себя и судьи Александра Касминина с должности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении УНН.

"Согласно статье 21, 33, 39 Закона Украины ”О Конституционном Суде Украины" созвать 12 апреля 2021 в 12:00 специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины для рассмотрения вопроса об освобождении от должности судей Конституционного Суда Украины Касминина А.В. и Тупицкого А. М. в связи с изданием указа Президента Украины "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" № 124/2021 от 27 марта 2021", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

суд заседание КСУ указ Александр Тупицкий

 
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