Рада может собраться на два внеочередных заседания: оба в этот вторник

Внеочередные заседания инициировали депутатские группы и фракции

Внеочередные заседания инициировали депутатские группы и фракции

Фото: из открытых источников

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что во вторник, 13 апреля, парламент может собраться на два внеочередных заседания.

Как отмечает RegioNews, об этом спикер сказал во время согласительного совета парламента.

Возможно, даже завтра (13 апреля - ред.) состоится два внеочередных заседания", - сказал он.

Глава Рады отметил, что оба заседания инициировали депутатские фракции и группы. По его словам, вскоре должны появиться распоряжения о проведении этих заседаний, где будут указаны повестки дня.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе во время внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит, в частности три законопроекта, касающиеся реструктуризации обязательств по валютным кредитам и законопроект относительно объектов большой приватизации.