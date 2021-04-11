На Донбассе от начала суток – "тишина"

За прошедшие сутки оккупанты нарушали режим прекращения огня 10 раз, двое наших бойцов ранены, один из них - смертельно

За прошедшие сутки оккупанты нарушали режим прекращения огня 10 раз, двое наших бойцов ранены, один из них - смертельно

Фото из открытых источников

По состоянию на 7 часов утра, 11 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

За прошедшие сутки, 10 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска совершили обстрел наших позиций неподалеку от населенного пункта Пищевик из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а возле Авдеевки и Каменки – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от поселка Майорское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи поселка Золотое-3 противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия, один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней степени тяжести, - говорится в сообщении.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ.

В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7 часов утра, 11 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются режима прекращения огня.

Также в течение суток подразделениями сводных отрядов полиции проверено 4873 транспортных средства, 5184 лица, из которых 4784 по Информационному центру. К территориальным подразделениям на причастность к вооруженным формированиям Российской федерации и ее наемников доставлялись 5 человек. Выявлено 76 административных правонарушений.

За указанный период полицейскими раскрыто 17 преступлений.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 655 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 617 человек.

Как сообщалось 8 апреля о результатах заседания ТКГ: из-за РФ и ОРДЛО не договорились о соблюдения "тишины". Следующее заседание запланировано на 14 апреля.