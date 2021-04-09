В ВСУ от коронавируса умерли уже 67 военных

Всего за время пандемии выздоровели 19 919 украинских военных

Всего за время пандемии выздоровели 19 919 украинских военных

Фото из открытых источников

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ.

По данным Медсил, умерший — военный, который сначала лечился в мобильном госпитале, а затем — в клиническом центре Северного региона. Состояние пациента ухудшалось, терапия не помогла.

За прошедшие сутки, 8 апреля, также зарегистрировано 205 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 35 больных.

По состоянию на 9 апреля в Вооруженных силах на COVID-19 болеют 2 917 человек, на изоляции — 946.

Всего за время пандемии выздоровели 19 919, умерли — 67.

От начала вакцинальной кампании в ВСУ 33 239 человек получили одну дозу вакцины, из них 2 777 — военные медики.

Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 9 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной... Posted by Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины on Friday, April 9, 2021

Напомним, в Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19.