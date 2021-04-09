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09 апреля 2021, 12:52 7

В ВСУ от коронавируса умерли уже 67 военных

09 апреля 2021, 12:52 7
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Всего за время пандемии выздоровели 19 919 украинских военных
Всего за время пандемии выздоровели 19 919 украинских военных
Фото из открытых источников
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В Вооруженных силах зафиксировали 67-й летальный случай коронавирусной болезни.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ.

По данным Медсил, умерший — военный, который сначала лечился в мобильном госпитале, а затем — в клиническом центре Северного региона. Состояние пациента ухудшалось, терапия не помогла.

За прошедшие сутки, 8 апреля, также зарегистрировано 205 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 35 больных.

По состоянию на 9 апреля в Вооруженных силах на COVID-19 болеют 2 917 человек, на изоляции — 946.

Всего за время пандемии выздоровели 19 919, умерли — 67.

От начала вакцинальной кампании в ВСУ 33 239 человек получили одну дозу вакцины, из них 2 777 — военные медики.

Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 9 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной...

Posted by Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины on Friday, April 9, 2021

Напомним, в Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19.

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