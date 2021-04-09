Кличко требует ввести полный локдаун и ограничить сообщение между областями

Он упрекнул граждан за то, что они не соблюдают требования карантина

Он упрекнул граждан за то, что они не соблюдают требования карантина

Фото: из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету Министров с призывом ввести на всей территории Украины жесткий общенациональный карантин.

Об этом он сказал во время брифинга, передает RegioNews. Я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна! Настоящего. С ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил", - заявил Кличко. По его словам, многие люди не соблюдают требования карантина в условиях строгих ограничений и упрекнул граждан, что те хотят ездить в общественном транспорте. Кличко утверждает, что передвижение между регионами Украины должно быть ограничено, поскольку происходит бесконтрольное распространение коронавируса территорией государства. А то у нас все хотят ездить в общественном транспорте. Работать в офисах, а не дистанционно. Гулять толпами без масок. Устраивать вечеринки. Ездить гулять в другие города. Происходит бесконтрольное распространение вируса и его миграция страной", - добавил Кличко. Напомним, ранее Кличко рассказал, будут ли продолжать локдаун в Киеве до 10 мая.

.