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09 апреля 2021, 13:07 45

Кличко требует ввести полный локдаун и ограничить сообщение между областями

09 апреля 2021, 13:07 45
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Он упрекнул граждан за то, что они не соблюдают требования карантина
Он упрекнул граждан за то, что они не соблюдают требования карантина
Фото: из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету Министров с призывом ввести на всей территории Украины жесткий общенациональный карантин.

Об этом он сказал во время брифинга, передает RegioNews.

Я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна! Настоящего. С ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил", - заявил Кличко.

По его словам, многие люди не соблюдают требования карантина в условиях строгих ограничений и упрекнул граждан, что те хотят ездить в общественном транспорте.

Кличко утверждает, что передвижение между регионами Украины должно быть ограничено, поскольку происходит бесконтрольное распространение коронавируса территорией государства.

А то у нас все хотят ездить в общественном транспорте. Работать в офисах, а не дистанционно. Гулять толпами без масок. Устраивать вечеринки. Ездить гулять в другие города. Происходит бесконтрольное распространение вируса и его миграция страной", - добавил Кличко.

Напомним, ранее Кличко рассказал, будут ли продолжать локдаун в Киеве до 10 мая.

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