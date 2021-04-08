Президент подписал законопроект о народовластии
Документ будет опубликован на сайте главы государства в ближайшее время
Документ будет опубликован на сайте главы государства в ближайшее время
Закон о местном референдуме подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет RegioNews.
Документ будет опубликован на сайте главы государства в ближайшее время.
"Та информация, которая у меня есть - президент подписал (закон о всеукраинском референдуме, - ред.) И сегодня информация должна с'явиться на сайте президента", - сказал Стефанчук.
Напомним, Совет выставит на всеобщее обсуждение закон о местном референдуме.
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