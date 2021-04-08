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08 апреля 2021, 16:52 9

Президент подписал законопроект о народовластии

08 апреля 2021, 16:52 9
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Документ будет опубликован на сайте главы государства в ближайшее время
Документ будет опубликован на сайте главы государства в ближайшее время
Фото из открытых источников
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Закон о местном референдуме подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет RegioNews.

Документ будет опубликован на сайте главы государства в ближайшее время.

"Та информация, которая у меня есть - президент подписал (закон о всеукраинском референдуме, - ред.) И сегодня информация должна с'явиться на сайте президента", - сказал Стефанчук.

Напомним, Совет выставит на всеобщее обсуждение закон о местном референдуме.

Украина Владимир Зеленский референдум президент законопроект

 
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