У Зеленского объяснили, почему не предупредили журналистов о его поездке на Донбасс

Там считают, что это является вопросом безопасности

Там считают, что это является вопросом безопасности

Фото из открытых источников

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель объяснила, почему журналистов не предупредили о поездке Владимира Зеленского на восток Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ее сообщение в Фейсбуке.

"Коллеги-журналисты, график президента никогда не оглашается заранее, поскольку это вопрос безопасности. Особенно, когда речь идет о поездке на Донбасс. Попытку узнать место пребывания президента и делегации на Донбассе ставит журналистский материал выше за безопасность, фактически статья превращается в руководство к действию для врага", - написала она.

По словам Мендель, все материалы пресс-служба будет предоставлять в привычном режиме.

"Пожалуйста, следите за официальными каналами распространения информации и останемся на связи", - подчеркнула Мендель.

Коллеги-журналисты, график Президента никогда не оглашается заранее, поскольку это вопрос безопасности. Особенно, когда... Posted by Юлия Мендель on Thursday, April 8, 2021

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс. Глава государства посетит передовые позиции и пообщается с военными.