Боевики на Донбассе продолжают обстрелы: один из украинских защитников убит, другой ранен

Российско-оккупационные войска снова применяли запрещенное вооружение

Российско-оккупационные войска снова применяли запрещенное вооружение

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 7 апреля, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевики продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, недалеко от поселков Пески и Опытного, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а возле населенных пунктов Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное, что на Приазовье, враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 8 апреля, со стороны боевиков было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры. Так, близ населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в штабе.

В районе населенного пункта Водяное, противник произвел артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Напомним, сутками ранее боевики 16 раз нарушили режим "тишины" и обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов и гранатометов.